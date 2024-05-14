أسعار النفط ترتفع وسط توقعات شح الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط توقعات بتقلص الإمدادات في ظل تعطل محتمل للإنتاج في كندا بسبب حرائق الغابات، فضلا عن قوة الطلب وتخفيضات طوعية في الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 79.30 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 83.55 دولار للبرميل.

وكتب توني سيكامور محلل السوق لدى "آي جي" في مذكرة: إن السوق تراقب حرائق الغابات في غرب كندا التي يمكن أن تعطل إمدادات النفط في البلاد.

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ومع بدء موسم حرائق الغابات في كندا، تسابق رجال الإطفاء أمس الاثنين لاحتواء حريق واحد في كولومبيا البريطانية واثنين في ألبرتا بالقرب من قلب صناعة النفط في البلاد.

لكن أليكس هودز، المحلل في شركة "ستون إكس"، قال: إن الطاقة الإنتاجية لكندا البالغة 3.3 مليون برميل يوميا "من المرجح جدا أن تتأثر".

وارتفعت أسعار النفط بنحو 1 % عند التسوية في جلسة التداول السابقة بفضل تحسن الطلب من الولايات المتحدة والصين.

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