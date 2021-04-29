سامسونج تنتزع لقب أكبر منتج للهواتف الذكية من أبل وشياومي تصعد

قالت شركة كاناليس لأبحاث السوق إن سامسونج إلكترونكس نجحت في انتزاع المركز الأول من منافستها الأمريكية أبل كأكبر منتج للهواتف الذكية في العالم حيث حققت خُمس المبيعات العالمية في الربع الأول من العام.وحققت شركة شياومي كورب الصينية أفضل أداء فصلي على الإطلاق حيث زادت شحناتها 62 بالمئة إلى 49 مليون هاتف، فضلا عن ارتفاع حصتها السوقية إلى 14 بالمئة، لتحتل المركز الثالث عالميا بعد سامسونج وأبل.وبحسب "رويترز" في المجمل زادت المبيعات العالمية 27 بالمئة إلى 347 مليون وحدة في الربع الأول من العام مع فتح الاقتصاد الصيني ورفع إجراءات الإغلاق والعزل العام بعد الجائحة وتطبيق حملة تطعيم سريعة في الولايات المتحدة، وهو ما زاد الآمال في انتعاش اقتصادي.ووفقا لكاناليس فإن سامسونج شحنت 76.5 مليون هاتف ذكي في الربع الأول واقتنصت حصة سوقية بلغت 22 بالمئة. وأعلنت الشركة اليوم الخميس زيادة أرباحها الفصلية في قطاع الهواتف المحمولة 66 في المئة بفضل مبيعات قوية لفئتها المتميزة من الهواتف الذكية جلاكسي إس 21.وقالت كاناليس إن أبل شحنت 52.4 مليون هاتف آيفون بين يناير كانون الثاني ومارس آذار لتتراجع إلى المركز الثاني بحصة سوقية 15 بالمئة.