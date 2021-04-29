أرباح سويس كوم في الربع الأول تنمو 61.9% .. 638 مليون فرنك

أعلنت شركة الاتصالات السويسرية سويس كوم اليوم الخميس ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 61.9% سنويا إلى 638 مليون فرنك.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول بنسبة 2.4% إلى 2.803 مليار فرنك. وكانت إيرادات الأنشطة الرئيسية للشركة قد زادت بنسبة 0.7% إلى 2.08مليار فرنك. وبحسب "د ب أ" جاءت زيادة الإيرادات بفضل الأداء الجيد لقطاع حلول تكنولوجيا المعلومات للشركات العميلة وارتفاع مبيعات الهواتف الذكية.

في الوقت نفسه تضررت نتائج الشركة من اشتداد المنافسة والضغوط على الأسعار في السوق حيث انخفضت إيرادات قطاع خدمات الاتصالات بنسبة 3.5% إلى 1.39مليار فرنك.

وقالت سويس كوم إنها وضعت لنفسها خطة توسع طموحة تستهدف تقديم أفضل شبكة لعملائها في كل أنحاء سويسرا طوال الوقت. وتستهدف الشركة أن تصل نسبة تغطية شبكة الألياف الضوئية من نوع إف.تي.تي.إتش 60% من إجمالي شبكة اتصالاتها بنهاية 2025.