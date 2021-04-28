ارتفاع أرباح "ألفابيت" خلال الربع الأول إلى 17.93 مليار دولار

أعلنت شركة ألفابيت الأمريكية الشركة الأم لشركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا جوجل اليوم ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن إجمالي أرباح الربع الأول بلغت 17.93 مليار دولار بما يعادل 26.29 دولار للسهم الواحد، مقابل 6.84 مليار دولار بما يعادل 9.87 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول إلى 15.82 دولار للسهم الواحد.

في الوقت نفسه زادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول بنسبة 34.4% سنويا إلى 55.31 مليار دولار مقابل 41.16 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي وفقا للألمانية.