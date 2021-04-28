المستثمرون الأجانب يمتلكون 5.7 % من أسهم الشركات المدرجة الخاسرة بقيمة 3.17 مليار ريال

يمتلك المستثمرون الأجانب بجميع فئاتهم - باستثناء المستثمر الاستراتيجي - نحو 5.7 في المائة من أسهم الشركات ذات الخسائر المتراكمة والمدرجة في سوق الأسهم السعودية، حيث يستحوذون على نحو 161.99 مليون سهم من أصل 2.84 مليار سهم للشركات الخاسرة البالغة 25 شركة.وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات السوق المالية "تداول"، فإن قيمة ملكية الأجانب في أسهم الشركات الخاسرة تبلغ نحو 3.17 مليار ريال، فيما تبلغ القيم السوقية للشركات الخاسرة نحو 56.42 مليار ريال، وذلك بنهاية تداولات جلسة أمس الأول.وتشكل هذه القيمة نحو 1.5 في المائة من إجمالي ملكية الأجانب في سوق الأسهم السعودية، أي أن حجم استثماراتهم في الشركات الخاسرة محدود مقارنة ببقية الشركات، إلا أنها كنسب من إجمالي قيمة أسهم الشركات الخاسرة تظل مرتفعة، حيث نجد تجاوز ملكيتهم 2 في المائة في 13 شركة ذات خسائر متراكمة من أصل 25 شركة.ومن حيث نسبة التملك، فإن شركة الإنماء طوكيو مارين تعد الأعلى، إذ تبلغ نسبة تملكهم فيها نحو 29.2 في المائة من إجمالي أسهم الشركة - تعود لملكية المستثمر الأجنبي ولا تشمل المستثمر الأجنبي الاستراتيجي - بحسب بيانات الشركة، وبقيمة تعادل 320.5 مليون ريال.وكانت الإنماء طوكيو مارين قد أعلنت في آذار (مارس) الماضي اتفاقية مع اثنين من كبار المستثمرين في الشركة على عدم التصرف أو النقل بأي شكل من الأشكال في أسهمهما، وذلك لمدة خمسة أعوام، حيث شملت هذه الاتفاقية المستثمر الأجنبي شركة "طوكيو مارين نيشيدو فاير"، التي تمتلك حصة بنحو 28.75 في المائة.جاءت ثانيا شركة الخطوط السعودية للتموين، حيث يمتلك المستثمر الأجنبي نحو 10.2 في المائة من أسهم الشركة، وبقيمة تعادل 633 مليون ريال، حيث حققت الشركة خسائر تراكمية تجاوزت 35 في المائة من رأسمال الشركة بنهاية عام 2020، بعد تعطل عملياتها التجارية بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19.ثالثا شركة إعمار، التي يمتلك المستثمر الأجنبي نسبة تعادل 8.4 في المائة من أسهم الشركة، وبقيمة تبلغ 734.3 مليون ريال، فيما تكبدت الشركة خسائر تراكمية بنهاية العام الماضي تعادل 31.3 في المائة من رأسمالها، حيث عزت الشركة الانخفاض في الإيرادات بسبب التباطؤ العام في الأنشطة الاقتصادية في قطاع العقارات، إضافة إلى تأثيرات الجائحة.وتأتي ملكيتهم في شركة شاكر، رابعا من حيث الترتيب، حيث يمتلك المستثمرون الأجانب نحو 6.9 في المائة من رأسمال الشركة، ثم الحكير بنسبة تعادل 5 في المائة من الشركة.ومن حيث القيمة، فإن شركة بترو رابع تتصدر الملكية بقيمة بلغت 805.6 مليون ريال أو ما يعادل 4.8 في المائة من أسهم الشركة، بينما تمثل قيمة ملكيتهم في الشركة 25 في المائة من إجمالي ما يمتلكون "3.17 مليار ريال"، وجاءت ثانيا شركة إعمار، التي تشكل 23.2 في المائة من ملكيتهم، ثم التموين، التي تعادل 20 في المائة.3 شركات معلقة عن التداولبحسب الرصد، فإن الأجانب يمتلكون نحو 1.47 مليون سهم، في ثلاث شركات متوقفة عن التداول، هي الخضري، ووفا للتأمين، إضافة إلى "ثمار"، وتبلغ قيمتها نحو 10.85 مليون ريال.ويمتلك الأجانب نحو 2 في المائة من أسهم شركة الخضري، فيما يمتلكون نحو 1.77 في المائة من أسهم "وفا للتأمين"، ونحو 1.84 في المائة من أسهم شركة ثمار، والأخيرة ليس لديها خسائر مالية متراكمة، إنما توقفت عن التداول بعد عدم تمكنها من نشر قوائمها المالية.وحدة التقارير الاقتصادية