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أخبار الشركات- محلية

"سابك" تستعرض النتائج المالية للربع الأول في مؤتمر صحافي.. الخميس

"سابك" تستعرض النتائج المالية للربع الأول في مؤتمر صحافي.. الخميس

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا افتراضيا تستعرض فيه النتائج المالية للربع الأول من عام 2021م وذلك يوم الخميس المقبل في الساعة الواحدة ظهراً.

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