"سابك" تستعرض النتائج المالية للربع الأول في مؤتمر صحافي.. الخميس

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا افتراضيا تستعرض فيه النتائج المالية للربع الأول من عام 2021م وذلك يوم الخميس المقبل في الساعة الواحدة ظهراً.
أخبار الشركات- محلية
- صفقة استثمار في البنية التحتية للطاقة تعزز مركز أرامكو المالي.. 12.4 مليار دولار
- 1045 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية و 983 حالة شفاء و 9 وفيات
- 958 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية و 1047 حالة شفاء و13 وفاة
- عملية انتقال الثروة بعد الوفاة.... هل فكرت فيها ؟
- تبوك للتنمية الزراعية: غدا بدء فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة
- سيدة سعودية تقود المملكة للمنافسة العالمية في زراعة الموز
- "أرامكو" توقع صفقة لبيع حصة ملكية في إحدى شركاتها التابعة بقيمة 12.4 مليار دولار
- "الخریف" توقع عقد مع شركة مطارات الرياض بقيمة 37.7 مليون ريال
- "كيان" تتحول للربحية في الربع الأول من 2021 وتحقق 493 مليون ريال
- "تبوك الزراعية" تحدد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة
أضف تعليق