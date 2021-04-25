ارتفاع أرباح بنك أبوظبي التجاري في الربع الأول بأكثر من 400%

أعلن بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد ارتفاع أرباح الربع الأول بأكثر من 400 بالمئة بعد زيادة كبيرة في مخصصات انخفاض القيمة العام الماضي بسبب تعرضه الكبير لمجموعة (إن.إم.سي) للرعاية الصحية.

وقال البنك إن صافي أرباح الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار بلغ 1.1 مليار درهم (299.50 مليون دولار) بزيادة 436 بالمئة على أساس سنوي و11 بالمئة على أساس ربع سنوي.

وقال علاء عريقات الرئيس التنفيذي في بيان الأرباح "يعود هذا النمو الكبير بشكل رئيس إلى تحسن تكلفة المخاطر مقارنة بالربع الأول من العام الماضي"، بحسب "رويترز".

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، أعلن بنك أبوظبي التجاري انخفاضا بنسبة 84 بالمئة في صافي الأرباح إذ سجل مخصصات لانخفاض القيمة بواقع 292 مليون دولار لانكشاف دين على (إن.إم.سي) هيلث ومجموعة فينابلر للمدفوعات اللتين واجهتا صعوبات مالية العام الماضي.

كان البنك مقرضا رئيسيا لمجموعة (إن.إم.سي) مع تعرضه لحوالي 981 مليون دولار. وخضعت المجموعة للوصاية الإدارية العام الماضي بعد أشهر من الاضطرابات على خلفية تشكيك شركة مادي ووترز المتخصصة في العمل بآلية البيع على المكشوف في بياناتها المالية.

وبلغ صافي رسوم انخفاض القيمة 704 ملايين درهم في الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض 63 بالمئة على أساس سنوي و35 بالمئة على أساس ربع سنوي.