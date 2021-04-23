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بوتين يعلن 10 أيام عطلة في روسيا في مايو لمكافحة كوفيد-19

بوتين يعلن 10 أيام عطلة في روسيا في مايو لمكافحة كوفيد-19

الاقتصادية من الرياض

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إجازة رسمية مدتها عشرة أيام في مايو في روسيا من أجل مكافحة وباء كوفيد-19 الذي يتراجع ببطء شديد، وفقا لـ"الفرنسية".
وقال بوتين خلال لقاء متلفز ردا على طلب من رئيسة وكالة الصحة الروسية التي اعتبرت أن هذا الإجراء من شأنه كبح انتشار الوباء "إذا كنت تعتقدين أن ذلك ضروريا، فسأوقع المرسوم اليوم" في شأن هذه العطلة الرسمية.

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فيروس كورونا روسيا

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