بوتين يعلن 10 أيام عطلة في روسيا في مايو لمكافحة كوفيد-19

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إجازة رسمية مدتها عشرة أيام في مايو في روسيا من أجل مكافحة وباء كوفيد-19 الذي يتراجع ببطء شديد، وفقا لـ"الفرنسية".

وقال بوتين خلال لقاء متلفز ردا على طلب من رئيسة وكالة الصحة الروسية التي اعتبرت أن هذا الإجراء من شأنه كبح انتشار الوباء "إذا كنت تعتقدين أن ذلك ضروريا، فسأوقع المرسوم اليوم" في شأن هذه العطلة الرسمية.