تغييرات في قيادة شركة "نيديك كورب" اليابانية بينما تستهدف سوق السيارات الكهربائية

من المقرر أن يحل جون سيكي، رئيس "نيديك كورب" اليابانية، محل شيجينوبو ناجاموري، في منصب الرئيس التنفيذي للشركة التي تعمل في مجال تطوير محركات السيارات. وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الخميس، أن الملياردير ناجاموري، مؤسس الشركة، سيظل في منصب رئيس مجلس إدارتها.

ويأتي التغيير الجديد في قيادة الشركة، مع إعلانها عن أرباح السنة المالية. وتتوقع الشركة أن يبلغ الدخل التشغيلي للعام بأكمله، 180 مليار ين (1.7مليار دولار)، بالمقارنة مع تقديرات المحللين بتحقيق 198.6 مليار ين. يذكر أن "نيديك" صارت تحظى بمزيد من الاهتمام في ظل تحولها إلى السيارات الكهربائية.