"مدينة المعرفة" توقع اتفاقية تمويل بقيمة 782 مليون ريال من قبل صندوق التنمية السياحي وبنك الرياض

أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن توقيعها مع صندوق التنمية السياحي وبنك الرياض (مجتمعين) بتاريخ 22 أبريل 2021م اتفاقية تمويل مشروع ملتقى مدينة المعرفة التي بموجبها يقدمان تمويل مشترك بقيمة (782) مليون ريال للمساهمة في تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ملتقى مدينة المعرفة التي تضم السوق التجاري والفندق والبوليفارد وتمتد فترة السداد إلى (13) سنة.

وستقدم الشركة ضمانات في شكل قطع أراضي من محفظة الأراضي المملوكة لها. علماً بأن مبلغ التمويل يغطي نسبة 79% من تكلفة تطوير المشروع (غير شاملة لقيمة الأرض)، وعلى أن تستكمل الإجراءات الأخرى المرتبطة بتنفيذ التمويل خلال مدة ستة شهور مع العلم بأنه لا يوجد طرف ذو علاقة ضمن أطراف المذكرة.