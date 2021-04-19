بنك "إيه بي إن أمرو" يوافق تسوية بـ 480 مليون يورو في قضية غسل أموال

أعلن مكتب المدعي العام في لاهاي أن ثلاثة أعضاء سابقين بمجلس إدارة بنك "إيه بي إن أمرو" الهولندي يخضعون لتحقيق جنائي في قضية غسل أموال.

وقال مكتب الادعاء العام إن البنك وافق على تسوية ودفع 480 مليون يورو (1ر575 مليون دولار).

ومن بين المشتبه بهم وزير المالية السابق جيريت زالم والرئيس التنفيذي لمؤسسة "دانسكي بنك" المالية الدنماركية كريس فوجيلزانج الذي استقال اليوم الاثنين بعد هذا الإعلان.

وبدأ التحقيق في عام 2019 وشمل معاملات جرت بين عامي 2014 و .2020 وذكر الادعاء أن بنك إيه بي إن أمرو خالف "قانون مكافحة غسل الأموال"، وأنه لم يكن هناك تحقق كاف بشأن العملاء وأصول المبالغ المالية الكبيرة.

كما لم يكن يتم الإبلاغ عن المعاملات الكبيرة، بحسب"الألمانية".

ونتيجة لذلك، ربما استغل العديد من العملاء خدمات البنك لأغراض غسل الأموال لفترة زمنية أطول.