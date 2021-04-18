إندونيسيا: وصول ستة ملايين جرعة من لقاح سينوفاك

ذكر وزير الصحة الإندونيسي، بودي جونادي ساديكين أن ستة ملايين جرعة من لقاح من شركة "سينوفاك" الصينية وصلت إلى مطار "سويكارنو-هاتا" الإندونيسي بإقليم بانتن، اليوم الأحد، كدفعة ثامنة من اللقاح إلى إندونيسيا، طبقا لما ذكرته وكالة "انتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي على الإنترنت بأمانة الرئاسة الإندونيسية في حسابه على يوتيوب "اليوم تلقينا ستة ملايين جرعة من لقاح سينوفاك الصيني، كجزء من 140 مليون جرعة، سنحصل عليها في عام 2021 "، بحسب "الألمانية".

وحتى الآن حصلت إندونيسيا على 59.5 مليون جرعة من لقاح سينوفاك، الذي يمكن استخدامه في إنتاج 47 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من قبل شركة "بي تي بيو فارما" الإندونيسية