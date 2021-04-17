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إجمالي الإصابات كورونا حول العالم تصل لـ 140 مليون إصابة

إجمالي الإصابات كورونا حول العالم تصل لـ 140 مليون إصابة

الاقتصادية من الرياض

أظهرت بيانات مجمعة لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز إعطاء نحو 2.8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى اليوم السبت.

ووصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 140 مليونا، والوفيات إلى 3 ملايين.

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فيروس كورونا

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