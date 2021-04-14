بولندا: تمدد العمل بقيود مكافحة كورونا في ظل ارتفاع حالات الاصابة

قال وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي اليوم الأربعاء إن بولندا سوف تمدد العمل بإجراءات مكافحة فيروس كورونا بسبب استمرار الضغط على نظام الرعاية الصحية.

وأضاف نيدزيلسكي في مؤتمر صحفي " الهدف هو تخفيف العبء على البنية التحتية للمستشفيات، وخاصة أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ عدد من يتلقون العلاج في المستشفيات لاصابتهم بفيروس كورونا أكثر من 33 ألفا و900 حالة حتى اليوم. ويحتاج نحو 3500 مريض لأجهزة التنفس الاصطناعي.

ونتيجة لذلك، سوف يتم تمديد العمل بالقيود التي تهدف لاحتواء فيروس كورونا التي جرى فرضها في أواخر مارس الماضي لمدة أسبوع حتى 25 أبريل الجاري.

وسوف تبقى المراكز التجارية مغلقة، كما ستبقى القيود المفروضة على عدد من يمكنهم زيارة المتاجر الكبرى أو الكنائس. وستبقى صالونات التصفيف مغلقة.

وقال نيدزيلسكي إن الفنادق ستبقى مغلقة لفترة أطول حتى الثالث من مايو المقبل.

وفي نفس الوقت، سيتم إلغاء بعض القيود.

وأوضح نيدزيلسكي أنه ابتداء من يوم الاثنين سوف تفتح دور الحضانات والرعاية أبوابها، بالإضافة إلى منشآت ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة، حيث تعد خطورة العدوى منخفضة نسبيا، بحسب "الألمانية".

وسجلت بولندا اليوم 803 حالات وفاة بالفيروس، فيما تعد ثاني أعلى حصيلة وفيات بالفيروس منذ بدء الجائحة.

ويبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 59 ألفا و930 حالة وفاة.

وقد قامت بولندا حتى الآن بتوزيع 8 مليون جرعة لقاح. وحصل أكثر من 2.1 مليون شخص على جرعتي اللقاح.