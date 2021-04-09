هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية تحقق في صلة بين "أسترازينيكا" واضطراب في الأوعية الدموية

قالت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية اليوم إنها تحقق في إمكان وجود صلات بين لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد واضطراب في الأوعية الدموية، بعد أن اعتبرت هذا الأسبوع أن هناك صلة ممكنة بين اللقاح والإصابة بجلطات وصفت بأنها آثار جانبية نادرة، وفقا لـ"الفرنسية".

وقالت الوكالة إنها تدرس خمس حالات من متلازمة التسرب من الشعيرات الدموية التي "تتميز بتسرب السوائل من الأوعية الدموية، ما يتسبب في تورم الأنسجة وانخفاض ضغط الدم".