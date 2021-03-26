أكبر فائض في الميزان التجاري السعودي خلال 12 شهرا .. 24 مليار ريال في يناير

سجل الميزان التجاري السلعي للسعودية خلال يناير الماضي، فائضا للشهر السابع على التوالي بنحو 24 مليار ريال، بعد أن بلغت الصادرات 71.9 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 47.9 مليار ريال، لتبلغ التجارة الخارجية السلعية 119.9 مليار ريال خلال الشهر ذاته.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد الفائض المسجل خلال يناير الماضي هو الأكبر خلال 12 شهرا، أي منذ يناير من 2020 البالغ 43.3 مليار ريال.

ويأتي تسجيل الفائض مع تخفيف قيود مواجهة جائحة كورونا عالميا والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مدعومة ببرامج التحفيز المالي، التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص.

وكانت السعودية سجلت عجزا في الميزان التجاري السلعي في شباط (فبراير) 2016 بواقع 403 ملايين ريال، ومنذ ذلك الشهر تواصل المملكة تسجيل فائضا في ميزانها التجاري "قيمة الصادرات أعلى من الواردات"، فيما عدا شهري نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) 2020.

وتراجعت الصادرات السلعية "نفطية وغير نفطية" خلال شهر يناير الماضي 13.4 في المائة، لتبلغ 71.9 مليار ريال، مقابل 83 مليار ريال في الشهر ذاته من 2020.

كما تراجعت الصادرات النفطية خلال شهر يناير الماضي بنسبة 20.5 في المائة، لتبلغ 53 مليار ريال، مقابل 66.7 مليار ريال في الشهر ذاته من 2020، منخفضة بقيمة 13.7 مليار ريال.

بينما ارتفعت الواردات السلعية 20.7 في المائة، لتبلغ 47.9 مليار ريال، مقابل 39.7 مليار ريال للشهر نفسه من 2020.

وبلغت التجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال العام الماضي 2020 نحو 1.15 تريليون ريال، مقابل 1.55 تريليون ريال في عام 2019، مسجلة تراجعا 26 في المائة بما يعادل نحو 403 مليارات ريال.

وجاء التراجع في التجارة الخارجية السعودية مقتفيا أثر نظيراتها العالمية، التي تضررت بشكل كبير نتيجة تفشي فيروس كورونا وإغلاق الحدود في معظم دول العالم، وتأثر حركة سلاسل الإمدادات.

وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال 2020 فائضا بقيمة 165 مليار ريال على الرغم من تداعيات الجائحة وهبوط أسعار النفط، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من 2019 البالغ نحو 411.2 مليار ريال، نتيجة تراجع الصادرات بمعدل أعلى من تراجع الواردات.

وتراجعت الصادرات السلعية العام الماضي 33 في المائة بنحو 324.6 مليار ريال، لتبلغ 657.6 مليار ريال، فيما كانت نحو 982.1 مليار ريال في عام 2019.

فيما تراجعت الواردات السلعية 13.7 في المائة بقيمة 78.4 مليار ريال، لتبلغ نحو 492.6 مليار ريال، فيما كانت 570.9 مليار ريال في عام 2019.



وحدة التقارير الاقتصادية