"دور للضيافة" تسجل خسائر بقيمة 49 مليون ريال خلال 2020

أعلنت شركة دور للضيافة، تسجيل صافي خسائر بعد الزكاة والضريبة بلغت 49.4 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 53 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض إيرادات الضيافة نتيجة إغلاق منشآت الشركة بمدينة مكة المكرمة بسبب جائحة "كورونا" ((Covid-19 والتي أدت إلى توقف موسم العمرة والحج، وانخفاض الطلب على قطاع الفنادق من قبل قطاع الأعمال والأفراد نظراً للإجراءات الاحترازية الوقائية المتخذة للحد من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى وتكوين مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها، بالإضافة إلى تكوين بعض المخصصات لمقابلة بعض الالتزامات المحتملة.