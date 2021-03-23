8.46 مليار ريال إنفاق المستهلكين الأسبوعي عبر نقاط البيع في السعودية .. "المجوهرات" الأعلى نموا

حقق إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 20 مارس الجاري تراجع بلغ نحو 1 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق له المنتهي في 13 مارس.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، بلغ إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في 20 مارس نحو 8.46 مليار ريال، مقارنة بنحو 8.55 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، وبفارق بلغ 88.4 مليون ريال.



وحول أداء القطاعات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فقد تباين أداء القطاعات حيث ارتفعت 6 قطاعات مقابل تراجع 11 قطاعا، في حين تصدر قطاع "المجوهرات" النمو في المبيعات لنقاط البيع وبنحو 12.8 في المائة حيث بلغت نحو 309 مليون ريال.

وأتى قطاع "الملابس والأحذية" ثانيا من حيث النمو ليسجل مبيعات بلغت 699.9 مليون ريال وبنمو بلغ 9.3 في المائة، كذلك نجد نموا في مبيعات نقاط البيع لكل من قطاع "الأثاث" و "أجهزة الكهربائية والالكترونية" وكذلك قطاع "التشييد والبناء".

في حين تصدر قطاع "التعليم" الانخفاض في مبيعات نقاط البيع وبنحو 16.8 في المائة، ليسجل تراجعا وللأسبوع الثاني على التوالي، وبلغت مبيعات القطاع نحو 67.76 مليون ريال.

تلاه قطاع "الفنادق" والمتراجع بنحو 7.6 في المائة وبمبيعات بلغت 115.8 مليون ريال، كذلك نجد انخفاض في مبيعات قطاع "محطات الوقود" و "الاتصالات" وبنحو 6.1 و5.3 في المائة على الترتيب.

وحول القطاعات الأكثر إنفاقا من حيث النسبة، نجد مبيعات قطاع الأطعمة والمشروبات وهو يشكل 14.9 في المائة من إجمالي مبيعات أجهزة نقاط البيع أو ما يعادل 1.26 مليار ريال، حيث تراجعت المبيعات بنحو 3 في المائة.

في حين تأتي مبيعات قطاع المطاعم والمقاهي ثانيا والتي تشكل 12.8 في المائة وبمبيعات بلغت 1.08 مليار ريال، حيث تراجعت مبيعات القطاع بنحو 2.2 في المائة.

في حين انخفضت أعداد العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي بنحو 3.7 في المائة لتبلغ نحو 87.8 مليون عملية لجميع القطاعات مقارنة نحو 91.2 مليون عملية للأسبوع الذي سبقه.

وعلى مستوى المدن، فقد ارتفع الإنفاق في العاصمة الرياض بنحو 0.8 في المائة لتبلغ 2.7 مليار ريال وهي تشكل بذلك 31.9 في المائة من إجمالي مبيعات نقاط البيع خلال الأسبوع، في حين بلغ الإنفاق في مدينة جدة نحو 1.39 مليار ريال ونحو 462 مليون ريال في مدينة الدمام، حيث تراجع الإنفاق في جدة والدمام بنحو 2.1 و0.2 في المائة.

وحدة التقارير الاقتصادية*