40 ريالا سعر الطرح النهائي لشركة ذيب لتأجير السيارات

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أمس، إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم شركة ذيب لتأجير السيارات بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ40 ريالا للسهم الواحد، وتغطية بلغت 6010 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة.وأوضحت "تداول" أن الجهات المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 12.9 مليون سهم عادي تمثل 100 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.وأفادت بأنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص 1.29 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى، مبينة أن طلبات اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد ستكون لمدة يوم واحد فقط في 21 آذار (مارس) 2021، عن طريق البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك الأهلي التجاري.