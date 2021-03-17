صافي أرباح "جرير" ترتفع إلى مليار ريال في 2020

أعلنت شركة جرير للتسويق، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ مليار ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 984 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 1.8%.

وقالت الشركة بأن سبب الارتفاع يعود إلى:

على الرغم من انخفاض مبيعات التجزئة والجملة للمستلزمات المدرسية والمكتبية والتي تأثرت سلبا بتحول نمط الدراسة إلى التعليم عن بعد للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا إلا أن الارتفاع في مبيعات التجزئة لأقسام الإلكترونيات والكمبيوتر ومستلزماته والمستلزمات الفنية وألعاب الفيديو قد ساهم في ارتفاع اجمالي المبيعات بنحو 10.5% وقد ساهمت جزئياً زيادة عدد المعارض من 59 إلى 63 معرضا في زيادة مبيعات التجزئة.

وعلى الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 10.5% إلا أن الزيادة في صافي الربح بلغت 1.9% بسبب:

- الانخفاض النسبي لهامش اجمالي الربح نظراً لاختلاف المزيج البيعي الذي تضمن مكوناً أكبر من الأقسام ذات الربحية المنخفضة نسبياً.

- زيادة المصاريف العمومية والإدارية التي اشتملت على دعم الشركة لصندوق الوقف الصحي بوزارة الصحة بمبلغ 20 مليون ريال ودعم حملة كلنا عطاء التابعة لمبادرة العطاء الرقمي التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بنحو 5 مليون ريال.