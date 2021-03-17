14 مليون ريال صافي أرباح "الأهلي للتكافل" في 2020

أعلنت شركة الأهلي للتكافل، تسجيل صافي ربح قبل الزكاة بلغ 14 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 13.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 2%.

ويعود سبب الإرتفاع في صافي الربح قبل الزكاة للعام الحالي مقارنة بالعام السابق بشكل أساسي إلى إرتفاع فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق بنسبة 58.29% وذلك نتيجة لإرتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 3.93% ، كما انخفضت صافي المطالبات المتحملة للعام الحالي بنسبة 5.96% مقارنة بالعام السابق، أيضاً إرتفعت الإيرادات الأخرى للعام الحالي بمبلغ 2.4 مليون ريال سعودي أي بإرتفاع قدره 85.59%. على الرغم من إنخفاض في صافي أرباح إستثمارت أموال المساهمين وإستثمارات حملة الوثائق للعام الحالي بنسبة 45.67% و 55.76% على التوالي مقارنة بالعام السابق.