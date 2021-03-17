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14 مليون ريال صافي أرباح "الأهلي للتكافل" في 2020

14 مليون ريال صافي أرباح "الأهلي للتكافل" في 2020

الاقتصادية من الرياض

أعلنت شركة الأهلي للتكافل، تسجيل صافي ربح قبل الزكاة بلغ 14 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 13.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 2%.

ويعود سبب الإرتفاع في صافي الربح قبل الزكاة للعام الحالي مقارنة بالعام السابق بشكل أساسي إلى إرتفاع فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق بنسبة 58.29% وذلك نتيجة لإرتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 3.93% ، كما انخفضت صافي المطالبات المتحملة للعام الحالي بنسبة 5.96% مقارنة بالعام السابق، أيضاً إرتفعت الإيرادات الأخرى للعام الحالي بمبلغ 2.4 مليون ريال سعودي أي بإرتفاع قدره 85.59%. على الرغم من إنخفاض في صافي أرباح إستثمارت أموال المساهمين وإستثمارات حملة الوثائق للعام الحالي بنسبة 45.67% و 55.76% على التوالي مقارنة بالعام السابق.

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