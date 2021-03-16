"معادن" توافق على عدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 2020

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة التعدين العربية السعودية خلال اجتماعها الثالث عشر، على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، كما تمت الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.