موظفة سعودية تتخطى تحديات النقل من وإلى العمل عبر "وصول"

تخطت موظفة سعودية، تحديات النقل من وإلى مقر العمل، بالتسجيل في برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول). وروت شهد آل جعاث مساعدة إدارية في قسم الموارد البشرية في شركة الزامل للصناعة، تجربتها بالقول:" دخلت للموقع الإلكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وأطلعت على أيقونة برامجنا حيث كان من بينها برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، وبعد قراءة شروط وأحكام البرنامج وانطباقها علي بادرت على الفور بالتسجيل في البرنامج".

وأضافت :" برنامج وصول، ساعدني في تخطي الصعوبات بالنسبة للنقل من وإلى مقر العمل، حيث كنت سابقاً أعاني من هًم المواصلات، وبعد انضمامي أصبح لدي فرصة الذهاب للعمل بكل يسر وسهولة وبخدمة متميزة دون التفكير في أمر الذهاب أو العودة كما كان سابقاً".

ونصحت آل جعاث، الموظفات السعوديات، بزيارة موقع الصندوق الإلكتروني، والاطلاع على برنامج وصول والتسجيل والاستفادة منه لمن تنطبق عليهن الشروط، حيث يقدم البرنامج دعماً مالياً يصل إلى 80% من تكاليف رحلة الموظفة لمدة عامين.

وتجدر الإشارة، إلى أن "هدف" أجرى في وقت سابق، تحسينات على البرنامج بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص.

واشتملت التحسينات، رفع سقف الدعم المالي للمستفيدات من (وصول) إلى 1100 ريال بدلاً من 800 ريال شهرياً. ووفقاً للآلية الجديدة للبرنامج فإنه بمقدور المسجلات المستوفيات للشروط، الاستفادة من الدعم عبر خصم 80% من تكلفة كل رحلة بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري 6000 فأقل، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال. كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهرا بدلاً من 12 شهر.

ويغطي برنامج "وصول" 13 منطقة: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص المستوفية للشروط التسجيل في برنامج " وصول" من خلال الرابط http://wusool.sa