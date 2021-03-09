"تعليم ريت" : تأجيل الزيادة السنوية على قيمة عقود الإيجار لعقارات الصندوق خلال 2021

أعلنت "شركة السعودي الفرنسي كابيتال" مدير صندوق تعليم ريت تأجيل فرض الزيادة السنوية على قيمة عقود الايجار لمدة عام لعقارات الصندوق للعام 2021 لمكافحة آثار الجائحة على القطاع الاقتصادي بصفة عامةً وعلى قطاع التعليم الخاص بشكل خاص على أن تكون الزيادة نافذه ابتداء من 2022.

وأضافت أنه بعد الحصول على موافقة المستأجر سيتم تعيين مستشار مالي خارجي مستقل لتقييم الإثر المالي الناتج عن الجائحة على الأداء المالي لمستأجري عقارات الصندوق خلال 2021. وبناء على تقريره سيتم النظر في تمديد الدعم المالي المقدم من قبل الصندوق للمستأجرين. ولن تكون التوصية ملزمة للمستأجر.