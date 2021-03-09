"بوبا" تربح 823.6 مليون ريال في 2020 .. بارتفاع 15.5 %

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني تحقيق صافي ربح قبل الزكاة 823.6 مليون ريال في العام المالي 2020 بارتفاع 15.5 في المائة عن العام 2019.

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للعام الحالي بمبلغ 111,015 ألف ريال مقارنة مع العام السابق إلى الأسباب الرئيسية التالية :

• ارتفاع صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ 225,368 ألف ريال مقارنة بالعام السابق أي بارتفاع 19.5%.

• ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة في العام الحالي بمبلغ 1,363,191 ألف ريال مقارنة بالعام السابق أي بارتفاع 14.6% وكان مقابل هذا ارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ 970,631 ألف ريال مقارنة بالعام السابق أي بارتفاع 12.5% فقط. كان هذا بسبب الانخفاض الكبير في الطلب على خدمات الرعاية الصحية خلال فترة الحظر المرتبطة بالجائحة في وقت سابق من العام.

• انخفاض في مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها بمبلغ 3,137 ألف ريال مقارنة بالعام السابق، أي بانخفاض 9.8% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الأداء القياسي للتحصيل الذي تم تحقيقه في 2020.

كان مقابل هذه التغييرات الإيجابية ارتفاع في بعض التكاليف كما هو موضح أدناه :

• ارتفاع في تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة التي تم تحميلها على قائمة الدخل لتصل إلى 630,734 ألف ريال مقارنة بـ 2019 أي بزيادة قدرها 36.1% والمتعلقة باحتياطي عجز أقساط التأمين المعترف به خلال العام. تم تكوين احتياطي عجز أقساط التأمين ليعكس الارتفاع المتوقع في المطالبات بعد فترة الحظر المرتبطة بالجائحة وليعكس جزئيا تأثير التكلفة المقدرة من تطبيق المادة 11 المعلن عنه مؤخرا من نظام التأمين الصحي التعاوني، حيث تم ألزام شركات التأمين بإضافة جميع مقدمي الرعاية الصحية المعتمدين في القطاع الحكومي لشبكات تغطيتهم مع الالتزام أيضا بنطاق الأسعار المنصوص عليها.

من المتوقع أن يكون لتطبيق المادة 11 أثر مادي على المطالبات الطبية المستقبلية مع الأخذ بعين الاعتبار الأسعار والبروتوكولات الإلزامية التي تنظم العلاقة بين المنشئات الصحية الحكومية وشركات التأمين. نظرا لعدم وضوح الأثر الفعلي لتطبيقها فستراقب إدارة الشركة الموقف عن كثب مع إعادة تقييم وتحديث تقديراتها بشكل منتظم.

• كما ارتفعت المصاريف التشغيلية الأخرى بنسبة 15.2% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 692,016 ألف ريال بينما انخفضت الأرباح من الاستثمارات والإيرادات الأخرى بنسبة 5.1% لتصل إلى 240,776 ألف ريال للعام الحالي.

• ارتفعت حصة حملة الوثائق من فائض عمليات التأمين لتصل إلى 80,141 ألف ريال للعام الحالي مقابل 66,834 ألف ريال للعام السابق وذلك بارتفاع 19.9%

• ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمبلغ 36,485 ألف ريال خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق أي بارتفاع قدره 0.4%.