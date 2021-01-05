ولي عهد البحرين : العلاقات التاريخية مع السعودية تستند إلى ركائز راسخة ومصير مشترك

أعرب الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من حرص على تعزيز التعاون المشترك.

وقال في تصريح عقب وصوله إلى مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا " يطيب لنا ونحن نصل بحمد الله تعالى إلى الشقيقة الكبرى السعودية نيابة عن الملك حمد بن عيسى للمشاركة في اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن نعبر عن بالغ شكرنا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على ما يوليه من حرصٍ على تعزيز التعاون المشترك. معربين عن اعتزازنا بمستوى العلاقات التاريخية الوطيدة المتنامية بين البحرين والسعودية الشقيقة التي تستند إلى ركائز راسخة ومصير مشترك ما يسهم دائمًا في فتح آفاقٍ أوسع نحو تحقيق مزيدٍ من التطلعات المنشودة".

وجدد الشكر والتقدير للجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية في تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي. متمنيا نجاح أعمال هذه القمة بمشيئة الله تعالى وأن تكون مخرجاتها ملبية لتطلعات مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبما يسهم في تحقيق مزيد من النماء والازدهار.