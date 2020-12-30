"التعاونية" ترسي عقدا مع شركة تحكم الاستثمارية والشركات التابعة

أعلنت شركة التعاونية للتأمين اليوم أنها استلمت يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020م تعميد من شركة تحكم الاستثمارية والشركات التابعة لها لتجديد عقد خدمات التأمين الصحي حيث سبق الحصول على موافقة الجمعية العامة بتاريخ 03 مايو 2020م على الأعمال والعقود السابقة والترخيص بها لعام قادم، وفق التالي:

- تاريخ الترسية: 1442-05-14 الموافق 2020-12-29

- قيمة العقد: قيمة العقد تتجاوز 1% من اجمالي الإيرادات وفقا للقوائم المالية المدققة لعام 2019م.

- التاريخ المتوقع لتوقيع العقد: 1442-05-17 الموافق 2021-01-01

- تفاصيل العقد: تقديم خدمات التأمين الصحي وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها لكل وثيقة ولمدة عام من تاريخ سريانها.

- أطراف ذات علاقة: رئيس مجلس إدارة شركة التعاونية الأستاذ/عبدالعزيز بن ابراهيم النويصر له مصلحة غير مباشرة في هذه العقد بصفته الرئيس التنفيذي لشركة تحكم الاستثمارية.

- معلومات اضافية: تؤكد الشركة أن العقد تم ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أية مزايا تفضيلية، ويتوقع أن يكون لذلك أثر مالي ايجابي على إيرادات الشركة لعام 2021م.