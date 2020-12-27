عام كورونا .. ليس ككل الأعوام

لم يصدق أحد قبل عام واحد فقط أن يتمكن مخلوق صغير لا يرى بالعين المجردة من السيطرة على العالم ويزهق أرواح نحو 1.7 مليون إنسان، ويوقف حركة الاقتصاد والتعليم والحياة الاجتماعية في أكثر الدول إمكانات اقتصادية وأعظمها قدرة علمية وأعظمها قوة عسكرية! وخلال عام كورونا، أحداث مهمة تستحق التعليق.• على الرغم من تأثير كورونا المدمر في كثير من الدول، إلا أن المملكة خرجت بقدرتها الاقتصادية الكبيرة وقيادتها الحكيمة بأقل الأضرار من هذه الأزمة العالمية، بدءا باتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة، ثم تقديم العلاج، فدعم مؤسسات القطاع الخاص، وبعد ذلك تعميم اللقاح لأكبر عدد ممكن. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل استمرت المملكة في برامجها التنموية وملاحقتها للفساد في كل زاوية ومجال، وذلك بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله تعالى.• بعد القوة التدميرية الكبيرة لفيروس كورونا على معظم اقتصادات الدول، يبرز في الأذهان التساؤل حول الصين، فهل تضعضعت المشاركة الاقتصادية للصين كلاعب رئيس على الساحة الدولية بعد ظهور فيروس كورونا من رحمها في ووهان؟ أم أنها ستخرج الكاسب الأكبر من الجائحة العالمية؟• تعزيز استخدام التقنية في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية عموما، وفي مجالات التعليم بمراحله كافة، ما سيؤدي إلى تغيير دائم في طرائق التعليم وأساليب العمل، بل سيمتد أثر كورونا إلى عاداتنا وتقاليدنا وحريتنا في الحراك المكاني، التي كان يستغرق تغييرها في الظروف العادية زمنا طويلا.• لم يقتصر تأثير فيروس كورونا على التأثيرات السلبية الكبيرة، بل إنه كان داعية سلام، فقد أسهم في خفض وتيرة التوتر والاضطرابات والحروب بين الدول وداخلها. فعلى الرغم من التأثيرات السلبية الكبيرة لفيروس كوفيد - 19، إلا أنه أسهم في خفض وتيرة التوتر والاضطرابات والحروب، ليتنفس العالم الصعداء دون حدوث حروب جديدة.• في 2020، واجهت الديمقراطية تحديات كبيرة، لا يمكن تبرئة كورونا من وزرها، ومنها مخاض الانتخابات الرئاسية في أمريكا وفي روسيا البيضاء، فقد جاء الاتهام من الرئيس الأمريكي بالتزوير، لكنه لم ينجح، وقبله جاء الاتهام في روسيا البيضاء من الشارع، لكنه لم ينجح كذلك! ففشل اتهام عملية الانتخابات الأمريكية بعدم النزاهة أعاد للديمقراطية الأمريكية العريقة مكانتها، لكن فشل الادعاء بتزوير الانتخابات في روسيا البيضاء عزز الدكتاتورية!• التطبيع مع إسرائيل من قبل الإمارات والبحرين والمغرب احتل اهتماما كبيرا على الساحة العالمية، وستكون له انعكاسات كبيرة في الشرق الأوسط، خاصة مع تصاعد العداء لإيران نتيجة سياساتها العدوانية التوسعية.• مقتل جورج فلويد أثار شرارة العنصرية في دولة الديمقراطية والحرية، وترك جرحا غائرا في الجسد الأمريكي، آمل أن يندمل دون مزيد من الاضطرابات، لأن العنصرية والطائفية من أصعب المشكلات وأكثرها تأثيرا في بنية المجتمع واستقراره.• لا يمكن إغلاق المقال دون المرور على تطبيق "تيك توك" الذي تعرض لتحديات كبيرة تتمثل في انتقادات حادة انتهت إلى محاولات حجب التطبيق في بعض الدول، لكنه تجاوز ذلك ليكون في صدارة التطبيقات الأكثر تحميلا خلال العام، وأول منصة تواصل اجتماعي رئيسة تدار بعيدا عن رقابة وادي السيليكون!ختاما، أدعو الله أن يجعل العام المقبل عام سلام ورخاء وازدهار لوطننا الغالي وعموم الدول.