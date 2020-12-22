أعلنت شركة أكسا للتأمين التعاوني اليوم أنها تلقت يوم الثلاثاء 7 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 تعميد شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل و الشركة المتحدة للبيع بالتقسيط بتجديد عقد تقديم خدمات تأمين المركبات المملوكة لشركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل و الشركة المتحدة للبيع بالتقسيط لمدة سنة ميلادية اعتباراً من 1 يناير 2021م. هذا و تتوقع الشركة أن تزيد قيمة العقود الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد عن 5% من إجمالي الأقساط المكتتبة لشركة أكسا للتأمين التعاوني و يتوقع ان يكون له تأثير على نتائجها المالية لعام 2001م.
- "أكسا للتأمين" توقع عقدا مع "عبداللطيف جميل للتمويل" و"المتحدة للبيع بالتقسيط" بقيمة تزيد عن 5% من إجمالي المبيعات
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- "أكسا للتأمين" توقع عقدا مع "عبداللطيف جميل للتمويل" و"المتحدة للبيع بالتقسيط" بقيمة تزيد عن 5% من إجمالي المبيعات
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