الهواتف الصينية تسجل أعلى نمو لحصصها في السوق السعودية خلال 2020

عام بعد عام تشهد الهواتف الذكية نموا كبيرا في حصصها السوقية التي تختلف من دولة لأخرى بحسب ما تقدمه وتوفره في سوق معينة، وبالحديث عن السوق السعودية، وبحسب شركة الأبحاث Canalys فقد كانت الهواتف الذكية الصينية، وعلى رأسها هواتف شركة أوبو، الأبرز والأكثر انتشارا في المملكة على مدار عام 2020، حيث بلغت نسبة نمو مبيعات أوبو 124 في المائة في السوق السعودية، مقارنة بالعام الماضي وهي تعد ثاني أعلى نسبة نمو سنوي في السوق السعودية للعلامات التجارية الخاصة بالهواتف الذكي.وبالمجمل، انخفضت مبيعات الهواتف الذكية العالمية للمستخدمين النهائيين بنسبة 5.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 366 مليون وحدة في الربع الثالث من عام 2020، وذلك وفقا لشركة أبحاث السوق جارتنر.ولا تزال الأرقام - رغم انخفاضها - تمثل تحسنا واضحا مقارنة بالنصف الأول من هذا العام، عندما تراجعت المبيعات 20 في المائة في الربعين الأول والثاني، وذلك بسبب تأثيرات الجائحة في الإنفاق.كما أنه من المتوقع، بحسب IDC أن تنمو مبيعات الهواتف الذكية 2.4 في المائة في الربع الرابع مقارنة بالربع الرابع لعام 2019، ولا تزال الأسعار بحاجة إلى الانخفاض بالنسبة إلى الهواتف الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس لكي تصل إلى جمهور أوسع، وهو الأمر الذي انتبهت إليه "أوبو"، حيث أطلقت أخيرا عديدا من الهواتف الداعمة لتقنيات الجيل الخامس مثل هاتفي رينو 4 و إي 73، الأمر الذي أسهم في أن تشهد على الصعيد العالمي نموا بنسبة 396 في المائة، ليتم تصنيفها أيضا في المرتبة الخامسة عالميا بين الشركات المصنعة الهواتف الذكية.وأشار تقرير IDC إلى أن متوسط سعر البيع للهاتف الذكي المزود بتقنية الجيل الخامس في عام 2020 هو 611 دولارا، لكنها تعتقد أنه بحلول عام 2024 سينخفض هذا السعر إلى 453 دولارا، مدفوعا بالهواتف العاملة بنظام أندرويد، التي هيمنت بشكل جماعي على مبيعات الهواتف الذكية لأعوام.