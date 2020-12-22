هل تعود «هواوي» للصدارة بنظام HarmonyOS والكاميرا Mate40 Pro ؟

لعل نظام التشغيل والكاميرا يمثلان أكثر الأمور التي تساعد المستخدمين على حسم خيارهم عند اقتناء هاتف ذكي، حتى في ظل التحديات التي تواجهها بعض الشركات العالمية، إلا أنها لا تزال تعمل على تطوير تقنيات يمكن من خلالها أن تجتاز جميع التحديات، وعلى رأس هذه الشركات تأتي شركة هواوي التي كانت تواجه تحديات كبيرة لبعض أجهزتها في ظل حرمانها من توفير خدمات جوجل على أجهزتها الحديثة، الأمر الذي دفعها إلى اعتماد مبدأ "النقص الذي يولد القوة" حيث ركزت وبشكل مباشر على تطوير تجربة المستخدم في ظل هذه الظروف وتفوقت على الجميع بإعلان توافر نظام تشغيلها الخاص HarmonyOS وتطويرها لتجربة التصوير التي تتميز بها هواتف Mate40 Pro.فقد قامت هواوي بإطلاق نظام التشغيل للمطورين HarmonyOS 2.0 للهواتف الذكية رسميا وهو ما يمثل علامة فارقة في بناء منظومة HarmonyOS الشاملة، الذي يأتي بإمكانات النظام وعديد من واجهات برمجة التطبيقات، والأدوات القوية مثل محاكي DevEco Studio المحسن، ما يسهل تطوير تطبيقات الهواتف الذكية المتوافقة مع نظام التشغيل HarmonyOS، ومنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى مجموعة كاملة من المزايا التي تقدمها عبر استراتيجيتها لحياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي - Seamless AI Life، من خلال الخدمات الذكية التي تتفاعل معهم وترفه عنهم وتعلمهم بطرق جديدة وعميقة، في المنزل، وفي صالة الألعاب الرياضية وفي المكتب وأثناء التنقل وعلى الطريق.وسيدعم النظام العصر الجديد المعتمد على النمو السريع لتقنيات شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. صعود الهواتف الذكية والإنترنت عبر الهواتف المحمولة هيمن على العقد الماضي، ولكن على مدار العقد التالي، لا يوجد جهاز واحد يوفر إمكانات مماثلة، لذلك تم تصميم نظام التشغيل HarmonyOS وتقنيته الموزعة الأساسية لهذا النموذج المستقبلي لإنترنت الأشياء، من خلال المساعدة على إنشاء "أجهزة فائقة"، ليساعد على ضمان استجابة جميع الأجهزة لكل أمر من المستخدم، ومجهزة للتعامل مع أي سيناريو استخدام يمكن تصوره.وحول قدرات الكاميرات، فتأتي كاميرا هاتف Mate40 Pro بأسلوب جديد يغير مفاهيم التصوير عبر الهواتف الذكية، وقال المتحدث الرسمي لقسم حلول الكاميرا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، بان تشاويو في حديث لـ«الاقتصادية» إن المستخدمين اليوم لا يبحثون عن كاميرات لتلتقط لهم الصور أو مقاطع الفيديو فقط، بل باتوا يطمحون لأكثر من ذلك، وهو أن يصبحوا مخرجين ومصورين محترفين لما توفره تقنيات كاميرات الهواتف الذكية من مزايا وخيارات ليستفيدوا منها في أي وقت وأي مكان.ويتميز هاتف هواوي Mate40 Pro بنظام Ultra Vision Cine يتألف من كاميرا بعدسة سينمائية عريضة جدا بدقة 20 ميجا بكسل، وكاميرا رئيسة بعدسة عريضة جدا بدقة 50 ميجا بكسل، وكاميرا Periscope Telephoto، ومستشعر ليزر في الخلف، وفي الوقت نفسه، يأتي مزودا بكاميرا سيلفي فائقة الوضوح Ultra Vision Selfie مع كاميرا استشعار العمق ثلاثية الأبعاد.كما يستخدم الهاتف معالج وتقنيات اتصال فائقة لتوفير نتائج عالية الجودة من حيث الصور حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، ومدعوما بتقنية XD Fusion HDR ما يتيح لك التسجيل بدقة عالية الوضوح HDR للحصول على نتائج فيديو مذهلة.إلى جانب عديد من التقنيات التي ستضمن توفير تجربة تصوير استثنائية مثل تقنية AI Image Stabilization لدعم التصوير أثناء الحركة دون اهتزاز باستخدام الذكاء الاصطناعي، ووضع Story Creator للحصول على ستة قوالب مختلفة للتصوير بها، تقدم كل واحدة منها مجموعة مخصصة من اللقطات لمساعدة المستخدم على التقاط مقاطع الفيديو الخاصة بك بتلك اللمسة السينمائية، إضافة إلى تقني تقريب حقيقي حتى X10 والتقريب الرقمي حتى X50.