لمى الشثري رئيسة لتحرير "سيدتي" و"الجميلة"

أصدرت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، قراراً بتعيين الإعلامية السعودية لمى ابراهيم الشثري رئيسة لتحرير مجلة "سيدتي" و "الجميلة"، وذلك ابتداء من تاريخ 21 ديسمبر 2020.

وأكدت الأستاذة جمانا راشد الراشد الرئيسة التنفيذية للمجموعة : "إن هذا التعيين يتماشى مع الرؤية المستقبلية للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق الساعية لتمكين أفضل القيادات الصحافية السعودية الشابة ودعمها لتطوير إصدارات المجموعة كافة والاستمرار بريادتها بما يتناسب مع متطلبات وتطلعات الجيل الجديد الذين يشكلون الشريحة الاكبر من جمهور الإعلام".

والشثري حاصلة على درجة الماجستير في التسويق والاتصال من جامعة Middlesex University Dubai وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الترجمة من جامعة الملك سعود، وعملت الشثري في الصحافة والتحرير وبالأخص في مجال الإعلام الرقمي كان آخرها مديرة المحتوى الرقمي في مجلة "هي".