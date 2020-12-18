أرقام قياسية في 2020

شهد العام 2020 أحداثا كثيرة وسجلت خلاله أرقام قياسية عدة. في ما يأتي نظرة إلى العام 2020 في عشرة أرقام قياسية في مجالات المناخ والصحة والاقتصاد والسياسية والرياضية، وفقا لـ"الفرنسية".

-درجة حرارة قياسية-

سجلت درجة حرارة قياسية بلغت 54.4 درجة مئوية في 16 أغسطس في وادي الموت (ديث فالي) في كاليفورنيا، وهي ثالث أعلى درجة تسجل على الأرض بعد الرقمين القياسيين اللذين سجلا في المنطقة في العامين 1913 و1931.

وفي دليل جديد على ظاهرة الاحترار المناخي العالمي، أعلن العام 2020 الأكثر حرا بعد العام 2016، وصنف العقد الماضي على أنه "الأكثر حرا على الإطلاق"، وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

- جائحة بأرقام قياسية-

سجّل وباء كوفيد-19 الذي ظهر نهاية العام 2019 في الصين، أرقاما قياسية في سرعة توسعه الجغرافي وقوة تأثيره على النشاط البشري.

وفي 2 أبريل، بعد ثلاثة أشهر فقط من بدء انتشاره، أجبر أكثر من 3.9 مليارات شخص، ما يعادل نصف البشرية، على الخضوع للحجر أو طُلب منهم ذلك.

- الركود الأقوى -

أدى توقف عجلة الاقتصاد الناجم عن الأزمة الصحية وموجة إغلاق الدول إلى ركود اقتصادي حاد في الربيع.

في أبريل، تم إلغاء 20.5 مليون وظيفة في الولايات المتحدة. وعلى الصعيد العالمي، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 في المائة. من ناحية أخرى، ارتفع حجم مبيعات شركات الانترنت المتعددة الجنسيات بنسبة 18.4 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام وفقا لمجموعة "ميديوبانكا" المتخصصة.

- الحصيلة الأعلى -

أحصت منظمة الصحة العالمية في 14 نوفمبر عددا قياسيا بلغ 700 ألف إصابة بكوفيد-19 في غضون 24 ساعة.

لكن الحصيلة الرسمية للوباء مع أكثر من 1.6 مليون وفاة في نهاية العام 2020، ما زالت أقل منها في الأوبئة الأخرى. فعلى سبيل المقارنة، أودت "الإنفلونزا الإسبانية" في 1918-1919 بحياة 50 مليون شخص والطاعون قضى على نصف سكان أوروبا في نهاية العصور الوسطى.

- رقم قياسي في الحاجات الانسانية -

بسبب كوفيد-19، سيصل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 235 مليون شخص و"الصورة التي نقدمها هي الأكثر قتامة من حيث الحاجات الإنسانية" على ما قال مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك.

- أغلى حملة انتخابية - 14 مليار دولار-

لم يسبق أن انفق هذا المقدار من الأموال على الانتخابات الأمريكية. كلّفت الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية في 3 نوفمبر 2020 في الولايات المتحدة ضعفي إنفاق المرشحين على انتخابات العام 2016 وثلاث مرات أكثر من انتخابات العام 2000، بحسب معهد "سنتر فور ريسبونسيف بوليتيكس" المستقل.

-فورمولا واحد- أقوى من "شومي"-

حطم سائق الفورمولا واحد البريطاني لويس هاميلتون الرقم القياسي في عدد الانتصارات في سباقات الجائزة الكبرى الذي كان سجلا باسم الألماني مايكل شوماخر، بعد فوزه باللقب الرابع والتسعين في نوفمبر في تركيا.

وأصبح هاميلتون الآن على قدم المساواة مع الأسطورة "شومي" في عدد الألقاب العالمية مع فوزه بسبعة ألقاب في بطولة العالم للفورمولا واحد.

- الأسرع والأعلى -

سجلت ألعاب القوى عددا من الأرقام القياسية في العام 2020: فقد أصبح الأوغندي جوشوا تشيبتيغي الأسرع على مسافة 10 آلاف متر في 26 دقيقة و11 ثانية في أكتوبر في فالنسيا (إسبانيا)، فيما تفوق السويدي أرمان دوبلانتيس على أسطورة القفز بالزانة الأوكراني سيرغي بوبكا بعدما قفز 6.15 متر في سبتمبر في روما.

- الخسارة الأقسى -

بخسارته 6-0 أمام إسبانيا، مني المنتخب الألماني لكرة القدم، بطل العالم أربع مرات، بأكبر هزيمة له منذ العام 1931 في 18 نوفمبر في إشبيلية. ولم تمنع هذه الهزيمة يواكيم لوف المدرب المنتخب الوطني منذ العام 2006، من البقاء في منصبه حتى كأس أوروبا العام 2021.

- سعر قياسي لطير حمام -

بيعت "نيو كيم"، وهي حمامة من سلالة بلجيكية، في نوفمبر بسعر قياسي بلغ 1.6 مليون يورو من قبل صيني في مزاد افتراضي.