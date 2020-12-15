بعد الهواتف الذكية .. الحواسيب القابلة للطي تصل إلى المستخدمين

لم تعد تقنيات طي الشاشات وتصنيعها حكرا على فئة الهواتف الذكية التي اشتهرت بها "هواوي" و"سامسونج" وبدأت الانتشار بين المستخدمين منذ مطلع العام الماضي، بل وصلت هذه التقنيات إلى عديد من الأجهزة أخيرا من أبرزها أجهزة الكمبيوتر المحمول، حيث بدأت الشركات إطلاق أجهزة كمبيوتر محمولة تعتمد بشكل أساسي على تقنيات الطي، فقد كشفت شركة لينوفو حاسوب ThinkPad X1 القابل للطي الذي يعد الأول من نوعه في فئة الكمبيوترات القابلة للطي.

يعيد الجهاز الجديد تصور إمكانات الحوسبة المتنقلة من خلال التحول من شكله المضغوط القابل للطي إلى شاشة OLED مقاس 13.3 بوصة وبوزن أقل من كيلو جرام، ويأتي الجهاز المصنوع من سبائك خفيفة الوزن وألياف الكربون ليوفر قابلية النقل والمتانة.

وبحسب المطورين، استغرق تصميم الحاسوب أكثر من أربعة أعوام من البحث والتطوير، وأنشئ ليوفر الموثوقية والأداء الممتاز والحماية القوية ضد الحوادث والضغوط، حيث يأتي بإطارات متعددة الطبقات لدعم وحماية الشاشة، بينما تضمن آلية المفصل متعددة الوصلات تجربة طي أكثر سلاسة، وخضعت الشاشة القابلة للطي أيضا لاختبارات شاملة للأداء والمتانة، بدءا من الإسقاط إلى النقر بالقلم واختبارات الضغط الديناميكي.

كجهاز متعدد الاستخدامات، فهو يتيح للمستخدمين الاستفادة من شاشتين مستقلتين لتحسين الكفاءة، وقد تتضمن السيناريوهات المشاركة في مكالمة فيديو باستخدام الشاشة العلوية، في أثناء تدوين الملاحظات أو تحرير عرض تقديمي على الشاشة السفلية، وتتضمن حالات الاستخدام المرونة في الوضع الرأسي أو الأفقي لمزيد من الراحة.

عند استخدام الجهاز في الوضع الأفقي، يضمن المسند المدمج داخل الغلاف الجلدي زوايا الرؤية المثالية، ويأتي مزودا بلوحة مفاتيح بلوتوث صغيرة قابلة للطي وهي نحيفة ويمكن شحنها لاسلكيا داخل النظام وتثبيتها باستخدام المغناطيس، كما يمكن استخدام القلم النشط لتدوين الملاحظات بشكل أسرع وتوقيع الوثائق والعصف الذهني الإبداعي.

وقالت "لينوفو" إن الجهاز الجديد القابل للطي من فئة أجهزة الكمبيوتر يجمع بين الوزن الخفيف والمتانة ويزيد أيضا من حجم الشاشة لتحسين الإنتاجية، إضافة إلى سهولة حمله في حقيبة صغيرة، إلى جانب تميزه بأنه مصمم بالتعاون مع شركة إنتل Intel ومدعم بمعالجات Intel Core وتقنية Intel Hybrid. ويستطيع المستخدمون الذين يحتاجون إلى سرعة إضافية واتصال اختيار إصدار الجهاز الذي يدعم شبكة الجيل الخامس، ولسهولة الاستخدام، يأتي الجهاز مزودا ببرنامج فريد لتبديل الأوضاع، مصمم خصيصا لنظام تشغيل Windows 10. وتتيح هذه التقنية للحاسوب التكيف بسلاسة مع حالات الاستخدام المتعددة، اعتمادا على تفضيلات المستخدم والبيئة المحيطة به.