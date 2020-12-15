مصادرة 6 آلاف من الأحبار المقلدة كانت في طريقها إلى الأسواق المحلية

لعل أكثر الأمور التي يقوم المستخدمون والأعمال باستهلاكها في عمليات الطباعة هي الأحبار التي تعتمد عليها الطباعة بشكل أساسي، وخلال الفترة الأخيرة ومع قيام الجهات المختصة والشركات بعديد من الحملات التوعوية لرفع الوعي بخطورة الأحبار المقلدة، يعمل البعض على جلب دفعات من الأحبار المقلدة إلى السوق المحلية.وتواصل فرق مكافحة التزييف والاحتيال التابعة لشركة HP في الشرق الأوسط ضبط مستلزمات الطباعة المقلدة ومصادرتها، وأوقفت الجمارك السعودية في آب (أغسطس) 2020 تجارة غير مشروعة عبر الحدود في الخراطيش المقلدة لطابعات HP، حيث ضبطت السلطات السعودية شحنة مستلزمات مقلدة كانت على وشك دخول المملكة عبر ميناء على ساحل البحر الأحمر، ونتيجة لذلك، تمت مصادرة نحو ستة آلاف خرطوشة حبر مقلدة جاهزة للبيع.وخلال العام الماضي، تم ضبط 65 ألف خرطوشة حبر مقلدة خلال صيف عام 2019، ونجحت HP بالتعاون مع السلطات المحلية في المملكة في تعطيل ثلاثة مصادر رئيسة أخرى للمنتجات غير المشروعة، وخلال شهري تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) 2019، دهمت السلطات السعودية عددا من المنشآت السرية التي تقوم بتجميع منتجات مقلدة في الرياض وجدة. وتمكنت السلطات من مصادرة 50 ألف منتج مقلد، ومنعها من دخول السوق السعودية.ويعد التزييف جريمة ويمكن أن يتسبب التقليد غير القانوني بعدد من المشكلات بالنسبة إلى المستخدمين التي يمكن أن تؤثر سلبا في الأداء والموثوقية، وعموما يسبب استخدام لوازم الطباعة والمنتجات الملحقة من شركات غير الشركة الأصلية المصنعة مشكلات في الأداء والموثوقية، وقد أظهرت اختبارات أن خراطيش الحبر الأصلية تتفوق على البدائل المصنعة من شركات أخرى في إنتاج عدد صفحات أكبر بمقدار 50 في المائة في المتوسط، إلى جانب أن أكثر من 40 في المائة من خراطيش مسحوق الحبر البديلة أثبتت فشلها بالمهمة إما بوصولها متعطلة وإما نفادها قبل الأوان المحدد، وقد يسبب توقف الطابعة نتيجة استخدام حبر سائل أو مسحوق حبر مزيف مشكلات في ضمان الشركة المصنعة الخاص بالطابعة فيصبح ملغى، لذا فإن المكاسب قصيرة الأجل التي قد يجلبها استخدام المنتجات المقلدة لا تستحق المجازفة لما تسببه من مشكلات محتملة على المدى البعيد.في المقابل، تم تصميم منتجات HP الأصلية لتلبي معايير الجودة والموثوقية الصارمة لشركة HP بالارتكاز على تاريخها الطويل في الابتكار والاختبار، وصادرت السلطات المحلية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا على مدى الأعوام الخمسة الماضية نحو 12 مليون منتج مقلد بدعم من HP التي أجرت أكثر من 4500 عملية تدقيق وتفتيش في مخزونات الشركاء وعمليات التسليم المشبوهة للعملاء.وتسعى الشركة من خلال برنامج HP لمكافحة التزييف والاحتيال إلى توعية عملائها وشركائها بشأن مستلزمات الطباعة المقلدة. كما تتعاون بشكل وثيق مع سلطات تطبيق القانون المحلية والدولية لضبط ووقف العمليات غير القانونية التي تنتج مكونات طباعة مقلدة من HP.يذكر أن برنامج "شركاء الكوكب" من HP نجح حتى الآن بإعادة تدوير أكثر من 875 مليون خرطوشة حبر من المنتجات الأصلية لشركة HP، ومن خلال شراء وإعادة تدوير خراطيش الحبر الأصلية، يشارك كل من العملاء والشركاء في عملية الحلقة المغلقة من HP ويسهمون في جهود الشركة لإيجاد مستقبل أكثر استدامة للطباعة وأكثر إيجابية تجاه البيئة وخاليا من الانبعاثات الكربونية ويدعمون الاقتصاد الدائري.وتعتمد عملية إعادة التدوير في برنامج "شركاء الكوكب" من HP جزئيا على المواد البلاستيكية الملتقطة من مياه المحيطات التي يتم تجميعها واستعادتها في هايتي، وتعمل HP على خفض المواد البلاستيكية المرتبطة بالمحيطات في هايتي منذ عام 2016، وأدت هذه الجهود بالفعل إلى تحويل نحو 771 طنا متريا من المواد البلاستيكية بما يعادل أكثر من 60 مليون قارورة بلاستيكية، وذلك لمنع هذا البلاستيك من الوصول إلى المجاري المائية والمحيطات. ومنذ ذلك الحين، تم تحويل أكثر من 220 طنا متريا من البلاستيك المرتبط بالمحيطات لاستخدامها في تصنيع خراطيش حبر HP الأصلية.