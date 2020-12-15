تطبيق Look to Speak .. يوفر إصدار الأوامر للهاتف عبر أعين المستخدمين

ويهدف التطبيق إلى تسهيل التواصل بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون الإعاقات في الكلام والحركة، خاصة أولئك الذين لا يتحدثون ويحتاجون إلى المساعدة على التواصل، حيث يتيح التطبيق للمستخدمين اختيار العبارات المحددة سابقا عبر شاشة الهاتف بأعينهم في سبيل التعبير عن أنفسهم بطريقة أسهل، ويستخدم التطبيق التعلم الآلي وتقنية التحديق بالعين للاختيار من بين قائمة العبارات الخاصة بالهاتف لنطقها بصوت عال.
ويعمل التطبيق عبر الأجهزة الذكية مع دعم التقنيات المساعدة المتطورة، وبعد وضع الهاتف أسفل مستوى العين قليلا، ينظر المستخدم إلى اليسار أو اليمين للاختيار من قائمة العبارات، التي ينطقها الجهاز بصوت عال، حيث يستخدم التطبيق الكاميرا الأمامية للجهاز لتتبع مكان نظر المستخدم، ويمكن ضبط حساسية التحديق بالعين، ويغفو التطبيق أثناء النظر للأعلى.
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