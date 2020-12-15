تطبيق Look to Speak .. يوفر إصدار الأوامر للهاتف عبر أعين المستخدمين

لطالما كان التطور في التكنولوجيا قائما على زيادة الجهد الذي تبذله الآلات في مقابل خفض الجهد المبذول من المستخدم إلى أقل مستوى ممكن، كضغطة زر أو أن يشيح المستخدم بيده ليكون هذا الأمر كافيا لإرسال الأمر للجهاز، لكن التطور والأبحاث قائمين حتى وصل الأمر إلى إمكانية التحكم في الأجهزة الذكية من خلال النظر إليها فقط، وهنا يأتي دور تطبيق Look to Speak الذي طورته شركة جوجل تجريبيا بالتعاون مع معالج النطق واللغة Richard Cave.ويهدف التطبيق إلى تسهيل التواصل بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون الإعاقات في الكلام والحركة، خاصة أولئك الذين لا يتحدثون ويحتاجون إلى المساعدة على التواصل، حيث يتيح التطبيق للمستخدمين اختيار العبارات المحددة سابقا عبر شاشة الهاتف بأعينهم في سبيل التعبير عن أنفسهم بطريقة أسهل، ويستخدم التطبيق التعلم الآلي وتقنية التحديق بالعين للاختيار من بين قائمة العبارات الخاصة بالهاتف لنطقها بصوت عال.ويعمل التطبيق عبر الأجهزة الذكية مع دعم التقنيات المساعدة المتطورة، وبعد وضع الهاتف أسفل مستوى العين قليلا، ينظر المستخدم إلى اليسار أو اليمين للاختيار من قائمة العبارات، التي ينطقها الجهاز بصوت عال، حيث يستخدم التطبيق الكاميرا الأمامية للجهاز لتتبع مكان نظر المستخدم، ويمكن ضبط حساسية التحديق بالعين، ويغفو التطبيق أثناء النظر للأعلى.