بالضربة القاضية .. انتوني جوشوا يحتفظ ببطولة العالم للوزن الثقيل

احتفظ انتوني جوشوا بطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل بألقاب رابطة الملاكمة العالمية المنظمة العالمية للملاكمة واتحاد الملاكمة العالمي عبر فوزه بالضربة القاضية على البلغاري كوبرات بوليف في الجولة التاسعة من النزال الذي جمع بينهما في استاد ويمبلي أرينا بلندن مساء السبت.

ونجح البريطاني جوشوا في إسقاط منافسه البلغاري خلال الجولة الثالثة وكاد أن يهزمه لكن الأخير نجح في النهوض في اللحظة الأخيرة لكن جوشوا عاد وانتزع الفوز بالضربة القاضية بيده اليمنى. وحقق جوشوا (31 عاما) بطل العالم مرتين انتصاره الـ22 بالضربة القاضية خلال 25 مباراة.

واحتفل جوشوا وسط 1000 مشجع للمرة الأولى منذ بداية أزمة جائحة كورونا وذلك في حضور نجم الملاكمة فلويد مايويذر الذي سافر من لوس أنجليس إلى لندن لمشاهدة النزال.

وقد تدور المحادثات الآن بشأن إقامة نزال تاريخي يجمع بين جوشوا ومواطنه تيسون فيري حامل لقب مجلس الملاكمة العالمي في ظل سعيه لأن يصبح أول ملاكم يحمل جميع الألقاب العالمية الأربعة ويرسخ نفسه ملكا للملاكمة.