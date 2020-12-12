التسويق الناعم

ادعى شخص بانعدام كاميرات المراقبة في السويد، وذلك في تغريدة عبر تطبيق تويتر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 وقال: إن "كاميرات المراقبة تكاد تنعدم في السويد نظرا لانعدام الجرائم هناك، وإن الجرائم المسجلة تم تنفيذها بالخطأ. التغريدة دفعت حساب السويد بالعربية لنفي المعلومة جملة وتفصيلا، فبادر المغرد بالاعتذار، وادعى أنه كان يقصد دولة أخرى هي النرويج قبل أن يرد عليه الحساب العربي لتلك الدولة بالنفي مع رشة تهكمية، وطلب منه البحث عن دولة أخرى، وهو بالفعل ما حدث فكانت اليابان، إلا أن الأخيرة كذبت الخبر كأخواتها لتغدو القصة مثار تندر.في القصة ما يدعو إلى الغبطة، ومحلها اهتمام الدول بممارسة الاتصال الجماهيري بمحتوى نوعي أمر فريد، من المهم تعزيزه وتقويته خارجيا. إن مخاطبة الآخر بلغته وأسلوبه وثقافته فن نجحت فيه إلى حد ما دول عديدة، وتطورت التجربة لدى بعض الدول لتصل إلى الاتصال مرئيا مثل: كردستان وإسبانيا وغيرهما من الدول التي صنعت تجارب ناجحة وظفت القوى الناعمة للتسويق والاتصال باستخدام المعرفة وتسخير المعلومات لمصلحة الدولة.لا أشك أن بعض تلك الحسابات التي تتبع لمؤسسات وأفراد تعمل وتدار بطريقة محترفة وعلمية وجاذبة مخلوطة بخفة الظل والمعلومة الدسمة، ومع الانفتاح الذي تعيشه المملكة أعتقد أنه من المهم تسخير كل الوسائل التقنية والتواصلية المتطورة لتصدير مشهدنا المحلي دوليا من خلال المنبع وتقديم محتوى يعكس الواقع الداخلي بتفاصيله الصغيرة التي تعد مثار لهفة وشغف للمعرفة عند الآخرين.