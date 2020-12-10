صادرات الغاز الطبيعي الروسية تتراجع 7.7% في أكتوبر

أظهرت بيانات الجمارك اليوم تراجع صادرات الغاز الطبيعي الروسية عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا والصين 7.7 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر إلى 17.9 مليار متر مكعب.

لكنها ارتفعت نحو 11 في المائة مقارنة مع سبتمبر.

تفيد الإحصاءات أن إمدادات الغاز الروسي إلى الخارج من محتكر صادرات الغاز شركة جازبروم انخفضت 11.4 في المائة بين يناير وأكتوبر إلى 159 مليار متر مكعب، في حين انخفضت قيمة مبيعات الغاز لتلك الفترة 44 في المائة إلى 19 مليار دولار.

وبلغت قيمة مبيعات أكتوبر 2.6 مليار دولار، ومتوسط سعر التصدير 145.4 دولار للألف متر مكعب، بحسب أرقام الجمارك.