رغم إغلاق "نيكي" على انخفاض .. سهم "سوفت بنك" يسجل أعلى مستوى في 20 عاما

أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم إذ ضغطت أزمة البريكست والتشاحن السياسي بشأن التحفيز المالي في أمريكا على معنويات المستثمرين في أنحاء العالم في حين قفز سهم مجموعة سوفت بنك ذا الثقل في السوق إلى أعلى مستوى في أكثر من 20 عاما بفضل إدراج دور داش.

وبحسب "رويترز" فقد ارتفع سهم سوفت بنك نحو 11 في المائة بعدما حققت شركة التكنولوجيا العملاقة مكاسب 11.2 مليار دولار في قيمة حصتها في شركة دور داش بعد الطرح الأولي الناجح لسهم تطبيق توصيل الطعام الأمريكي في السوق أمس.

وهبط المؤشر نيكي القياسي 0.23 في المائة إلى 26756.24 نقطة متراجعا عن ذروة 29 عاما ونصف العام التي سجلها في الجلسة السابقة ومنخفضا لجلسة رابعة في خمس جلسات. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18 في المائة إلى 1776.21 نقطة.

ووافق المشرعون الأمريكيون على مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة لكنهم لم يتمكنوا من حل خلافاتهم فيما يتعلق بمساعدات لحكومات الولايات تعيق حزمة إنفاق أوسع. وعلى صعيد البريكست منح رئيس الوزراء البريطاني ورئيسة المفوضية الأوروبية نفسيهما فرصة تنتهى في غضون الأيام القليلة المقبلة لإبرام اتفاق تجاري جديد.

ومن الأسهم الأسوأ أداء بين 30 سهما أساسيا على المؤشر توبكس كان سهم دايكين إندستريز الذي تراجع 3.9 في المائة يتبعه سهم كاو كورب الذي خسر 2.73 في المائة. ومن بين الأسهم التي حققت أعلى المكاسب سهم مجموعة سوفت بنك الذي صعد 10.91 في المائة يليه سهم سيفن آند آي هولدنجز الذي ارتفع 2.85 في المائة. وتقدم 114 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 100.