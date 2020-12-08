متصفح Snaptube Browser يوفر أداء رائعا للوصول السريع إلى مقاطع الفيديو

كثيرة هي متصفحات الإنترنت المتوافرة في متاجر التطبيقات التي تسمح للمستخدمين بالوصول إلى مواقع الإنترنت بسهولة مع مزاياها المختلفة، ومن هذه المتصفحات ما هو مخصص للتصفح ومنها ما هو مخصص للفيديو ومشاهدة مقاطع الفيديو أو الشبكات الاجتماعية، ويأتي متصفح الإنترنت Snaptube Browser ليوفر للمستخدمين تجربة تصفح مميزة خاصة لمواقع ومنصات الفيديو على الإنترنت.وتم تصميم المتصفح ليكون سهل الاستخدام في أثناء تصفح الإنترنت، خاصة المواقع المحتوية على مقاطع فيديو، ويتميز المتصفح بأنه سريع البحث، مع إتاحته الوصول السريع إلى مقاطع الفيديو والمسارات الصوتية، والأهم من ذلك، أنه مصمم لحفظ البطارية من خلال وضع عناصر التحكم على شاشة القفل، كذلك دعمه النوافذ العائمة.ويمكن للمستخدمين تشغيل أي مقطع فيديو من أي خدمة كشاشة عائمة والاستمرار في العمل على التطبيقات الأخرى على شاشة الهاتف أو حتى من شاشة القفل، كما يدعم التطبيق عنصر سرعة التشغيل حيث يمكن تقليلها إلى النصف أو مضاعفتها لتصل إلى ضعفي السرعة الحقيقية للفيديو بشكل سهل وبسيط.ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث يوفر التطبيق تبويب "المواقع المفضلة" لحفظ مواقع المستخدم المفضلة من أجل الوصول إليها بسرعة، كذلك يدعم التطبيق عديدا من الأوضاع من حيث التصميم والتصفح، منها الوضع المخفي أو ما يعرف بالتصفح الخاص، إلى جانب دعمه أداة Adblock Plus لمنع الإعلانات المتطفلة، فضلا عن دعمه الوضع المظلم.