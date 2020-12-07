الذكاء الاصطناعي والفجوة الاقتصادية بين البلدان«2 من 2»

وحول مسألة الروبوتات والأجور تتوقف نتائجنا بشكل حاسم على ما إذا كانت الروبوتات ستحل بالفعل محل العمالة البشرية. وبينما قد يكون من المبكر أن نتنبأ بمدى هذا الإحلال في المستقبل، فإننا نجد من الأدلة ما يشير إلى ذلك. وعلى سبيل التحديد، نجد أن الأجور الأعلى تترافق مع ارتفاع كبير في استخدام الروبوتات، ما يعزز الفكرة القائلة إن الشركات ستستخدم الروبوتات بدلا من العمال نظرا لارتفاع تكاليفهم.وبشأن الانعكاسات يمثل التحسن في إنتاجية الروبوتات دافعا للتباعد بين البلدان المتقدمة والنامية إذا حلت الروبوتات بسهولة محل العمال. وإضافة إلى ذلك، فغالبا ما يؤدي هذا التحسن إلى زيادة الدخل لكنه يؤدي أيضا إلى زيادة عدم المساواة في توزيعه، على الأقل أثناء الفترة الانتقالية وربما على المدى الطويل بالنسبة إلى بعض مجموعات العمال، سواء في الاقتصادات المتقدمة أو النامية.ولا يوجد حل سحري لتجنب التباعد. فنظرا للوتيرة السريعة التي تسير بها ثورة الروبوتات، فإن البلدان النامية ينبغي أن تستثمر في رفع الإنتاجية الكلية ومستويات المهارة بصورة عاجلة أكثر من أي وقت مضى، حتى تكون الروبوتات مكملا للقوى العاملة فيها وليست بديلا لها. وبالطبع، فإن القول أسهل من التنفيذ. وفي نموذجنا، تكون زيادة الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج - وهي المسؤولة عن كثير من الفروق المؤسسية والأساسية الأخرى بين البلدان النامية والمتقدمة التي لا تفسرها مدخلات العمل ورأس المال - مفيدة بوجه خاص، لأنها تحفز تراكم مزيد من الروبوتات ورأس المال المادي. ومثل هذه التحسينات دائما ما تكون مفيدة، لكن مكاسبها تزداد قوة في سياق ثورة الذكاء الاصطناعي.وتؤكد نتائجنا أيضا أهمية تراكم رأس المال البشري لتجنب التباعد، كما تشير إلى احتمال وجود ديناميكية نمو مختلفة بين الاقتصادات النامية التي تتفاوت مستوياتها المهارية. ومن المرجح أن يكون المشهد أصعب بكثير في البلدان النامية التي كانت تأمل في تحقيق مكاسب عالية من التحول الديموغرافي الذي تترقبه باهتمام بالغ. وكان صناع السياسات قد رحبوا بتزايد السكان الشباب في البلدان النامية باعتباره فرصة كبيرة ممكنة للاستفادة من تحول الوظائف عن الصين نتيجة لارتقائها من مستوى الدخل المتوسط. وتشير نتائجنا إلى أن الروبوتات قد تسرق هذه الوظائف، ما يستوجب على صناع السياسات التحرك لتخفيف هذه المخاطر. ففي مواجهة هذه الضغوط المدفوعة بالتكنولوجيا على وجه الخصوص، سيؤدي تحقيق نقلة كبيرة وسريعة في تحسين مكاسب الإنتاجية والاستثمار في التعليم وتنمية المهارات، إلى الاستفادة من هذا التحول الديموغرافي المنتظر.