أكثر من 28 ألف إصابة و508 وفيات جديدة بكورونا في روسيا

سجلت روسيا زيادة قياسية جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا حيث رصدت 28782 حالة اليوم منها 7993 في موسكو ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و431731 منذ بدء الجائحة، وفقا لـ"رويترز".

وأكدت السلطات تسجيل 508 وفيات مرتبطة بمرض كوفيد-19 في الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل حصيلة الوفيات الرسمية إلى 42684.