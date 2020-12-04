حمدالله لا يسجل .. وحسم النصر ينتظره

علمت "الاقتصادية" أن إدارة نادي النصر قررت الحسم على المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله عقب تنازله عن شارة القيادة خلال لقاء أبها الذي خسره 1 /2 ضمن الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.وفاجأ حمدالله زميله المدافع البرازيلي مايكون بيريرا بإعطائه شارة القيادة عند الدقيقة 69 من الشوط الثاني من مباراة أبها أمس وتحديدا بعد هدف أبها الثاني. وأظهرت اللقطة التلفزيونية استغراب مايكون وهو يأخذ الشارة، ويلتفت لدكة بدلاء فريقه وتحديدا البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق ويشير باستغراب.ورفض مايكون التعليق عن أسباب ارتداء شارة القيادة خلال مجريات الشوط الثاني، مفضلا الحديث فقط عن الأمور الفنية، واكتفى بالتعليق "لا أفضل الإجابة عن هذا السؤال، لو فزنا باللقاء لما سألني أحد عن أسباب إعطاء حمدالله شارة القيادة لي، لكننا خسرنا لذلك كثرت الأحاديث".يشار إلى أن عبدالرزاق حمدالله واصل صيامه عن التهديف للمباراة الثانية على التوالي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والمباراة الثالثة في جميع المسابقات، حيث سجل أسوأ سجل تهديفي له منذ انضمامه للفريق العاصمي عام 2018.