تطبيق Task Air ..أداة متميزة لإدارة المهام والأعمال بسهولة

مع كثرة انشغال المستخدمين بالأعمال والمسؤوليات، قد ينسون في بعض الأحيان أحد الأمور المهمة، لذلك فهم بحاجة إلى حل سهل وبسيط وفعال لتذكيرهم بالمهام التي يجب عليهم القيام بها، وهنا يأتي دور تطبيق الإنتاجية وإدارة المهام Task Air الذي يمثل أحدث التطبيقات التي تدخل ضمن تصنيف تطبيقات الإنتاجية، وهو تطبيق مميز وسهل الاستخدام يساعد المستخدمين على إدارة مهامهم وتذكرها وإنجازها بكل سهولة ويسر.وسيكون التطبيق بمنزلة حل مثالي إذا كان المستخدم يرغب في إنشاء قائمة البقالة والمشتريات بسرعة، أو التخطيط ليومه، أو تنظيم الخطوات بسهولة في مشروعه، أو حتى زيادة إنتاجيته في واجبات عمله إلى الحد الأقصى وكثير من المهام الأخرى.والأهم من ذلك، فإن التطبيق لا يتطلب من المستخدم إنشاء حساب لتسجيل الدخول، كذلك، هو يعمل بوضع عدم الاتصال بالإنترنت، وبالتالي، سيحفظ للمستخدم خصوصيته عبر حفظ بياناته لنفسه وعلى جهازه فقط، كما يدعم التطبيق ميزات التصنيف والفئات، لذا سيبقى المستخدم منظما حتى يتمكن من إدارة عمله وكذلك دراساته وأهدافه الشخصية في الوقت نفسه وبكل كفاءة.ويذكر أن التطبيق يتميز بتصميمه الجميل والقابل للتخصيص، سواء عبر الألوان، أو عبر تغيير واجهته الرئيسة من حيث الوضع المظلم والوضع الطبيعي.