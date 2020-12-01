تطبيق Task Air ..أداة متميزة لإدارة المهام والأعمال بسهولة

وسيكون التطبيق بمنزلة حل مثالي إذا كان المستخدم يرغب في إنشاء قائمة البقالة والمشتريات بسرعة، أو التخطيط ليومه، أو تنظيم الخطوات بسهولة في مشروعه، أو حتى زيادة إنتاجيته في واجبات عمله إلى الحد الأقصى وكثير من المهام الأخرى.
والأهم من ذلك، فإن التطبيق لا يتطلب من المستخدم إنشاء حساب لتسجيل الدخول، كذلك، هو يعمل بوضع عدم الاتصال بالإنترنت، وبالتالي، سيحفظ للمستخدم خصوصيته عبر حفظ بياناته لنفسه وعلى جهازه فقط، كما يدعم التطبيق ميزات التصنيف والفئات، لذا سيبقى المستخدم منظما حتى يتمكن من إدارة عمله وكذلك دراساته وأهدافه الشخصية في الوقت نفسه وبكل كفاءة.
ويذكر أن التطبيق يتميز بتصميمه الجميل والقابل للتخصيص، سواء عبر الألوان، أو عبر تغيير واجهته الرئيسة من حيث الوضع المظلم والوضع الطبيعي.
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