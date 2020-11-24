نمو مذهل تشهده مبيعات الأجهزة اللوحية .. والانخفاض طفيف في سوق الهواتف الذكية

تمثل شحنات ومبيعات المنتجات التقنية المقياس الرئيس لحالة السوق التقنية التي باتت متذبذبة خلال العام الجاري ونهاية العام الماضي، مع التغير الذي طرأ على جميع المستخدمين في العالم وغير من سلوكياتهم اليومية وبيئات العمل والدراسة. الأمر يؤثر بدوره في كل من سوقي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر بشكل كبير في كل ربع سنوي، حيث شهد الربع الثالث من عام 2020 نموا ملحوظا في مبيعات الأجهزة اللوحية والكمبيوتر مدفوعا بالطلب المتزايد للعمل والدراسة عن بعد، مقارنة بسوق الهواتف الذكية التي شهدت استقرارا يميل إلى الانخفاض الطفيف خلال تلك الفترة.فقد أظهر تقرير شركة أبحاث السوق Canalys أن سوق أجهزة الحاسوب، ويشمل ذلك الحواسيب اللوحية، شهدت الربع الثاني على التوالي من النمو، إذ بلغ إجمالي الشحنات نحو 124.5 مليون وحدة، بزيادة قدرها 23 في المائة على أساس سنوي.وتصدرت شركة لينوفو السوق العالمية بشحن 23.5 مليون جهاز لوحي، وجهاز حاسوب محمول، وجهاز حاسوب مكتبي، تلتها شركة أبل بنحو 22.1 مليون جهاز ماك وآيباد، ثم جاءت HP وDell و"سامسونج" في المراكز الثالث، والرابع، والخامس، على التوالي، وكانت أجهزة Chromebook أفضل أجهزة الحاسوب الشخصية أداء في الربع الثالث، إذ نمت شحناتها 122 في المائة لتصل إلى 9.4 مليون، ونمت الأجهزة القابلة للفصل - التي يمكن استخدامها كحواسيب لوحية وحواسيب محمولة - بنسبة 88 في المائة، وقد جاءت في المرتبة الثانية من حيث النمو. وفي مجال الحواسيب المكتبية، نمت الأجهزة المتكاملة من فئة All-in-One بنسبة 7 في المائة، ومع ذلك، فقد شهدت سوق الحواسيب المكتبية عامة انخفاضا بنسبة 32 في المائة.وبحسب التقرير، فقد سجلت سوق الحواسيب اللوحية في جميع أنحاء العالم نموا ممتازا في الربع الثالث من عام 2020، مع بلوغ الشحنات نحو 44.3 مليون وحدة، بزيادة قدرها 43 في المائة على أساس سنوي، وفي الوقت نفسه، سجلت شحنات Chromebook رقما قياسيا بزيادة قدرها 122 في المائة عن العام الماضي، وظهرت كلتا الفئتين في المقدمة فيما يتعلق بالحواسيب معقولة السعر، حيث استمر الوباء في التأثير إيجابيا في ملكية أجهزة الحاسوب الشخصية، واستخدامها لأغراض مختلفة.وفي جميع المجالات، سجل البائعون الخمسة الكبار للحواسيب اللوحية نموا سنويا وفصليا، نظرا إلى قوة الشحنات في الربع الثاني من العام الحالي.فقد حافظت شركة أبل على مركز الصدارة بشحن نحو 15.2 مليون حاسوب آيباد، وحققت نموا قدره 47 في المائة. واحتلت شركة سامسونج المرتبة الثانية، مع نمو مذهل بنسبة 80 في المائة، مع شحن نحو تسعة ملايين وحدة للمرة الأولى من الربع الرابع من عام 2015. وحققت هواوي نموا كبيرا في الصين، وأوروبا بنسبة 38 في المائة لتضمن المركز الثالث بشحن نحو 5.1 مليون وحدة. واستحوذت شركتا أمازون، ولينوفو على المركزين الرابع، والخامس بنمو قدره 8 في المائة، و59 في المائة، على التوالي.أما سوق الهواتف فلم يحالفها الحظ مقارنة بالأجهزة الأخرى، حيث شهدت السوق انخفاضا بنسبة 1 في المائة مقارنة بالربع ثالث من العام الماضي، حيث وصلت خلال الربع الثالث من عام 2020 إلى نحو 348 مليون وحدة.لكن في المقابل، ارتفعت شحنات الهواتف الذكية بنسبة 22 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي. واستعادت "سامسونج" الصدارة بزيادة قدرها 2 في المائة لتصل إلى 80.2 مليون وحدة. وتراجعت هواوي إلى المركز الثاني بانخفاض قدره 23 في المائة إلى 51.7 مليون وحدة. واحتلت شاومي المركز الثالث لأول مرة، إذ وصلت إلى 47.1 مليون وحدة بنمو قدره 45 في المائة.من جانبها شحنت "أبل"، التي لم تطلق هواتف آيفون 12 الجديدة في أيلول (سبتمبر) الماضي نحو 43.2 مليون وحدة بانخفاض قدره 1 في المائة، في حين جاءت شركة "فيفو" Vivo الصينية في المركز الخامس، إذ شحنت نحو 31.8 مليون وحدة.وجاءت شركة أوبو في المركز السادس بنحو 31.1 مليون وحدة، في حين انتقلت العلامة التجارية Realme إلى المركز السابع، وهو أعلى مركز لها على الإطلاق، وذلك بعد شحن نحو 15.1 مليون وحدة من الهواتف الذكية.