تطبيق Cambassy .. شبكة اجتماعية عالمية من أجل محبي السفر والسياحة والترفيه

ويعمل التطبيق على تصنيف محتوى السفر والسياحة والترفيه وفق الجنسيات بشكل أساسي وأيضا وفق وضع مقدم المحتوى بشكل اختياري، سواء كان مقيما أو سائحا أو طالبا مبتعثا أو ساكنا محليا، ويوفر التطبيق للمستخدم معرفة الدول التي تسمح له بالدخول إليها: بفيزا، دون فيزا، فيزا عند الوصول، فيزا إلكترونية أو تسمح له بالدخول بدون فيزا لأيام محددة.
كما يوفر التطبيق إمكانية مشاركة الصور من الاستديو أو مباشرة من التطبيق وطرح أسئلة للحصول على إجابة من المستخدمين الآخرين وطرح توصيات يتم تقييمها من قبل المستخدمين الآخرين.
كما يسمح التطبيق للمستخدمين بالبحث عن مستخدمين آخرين بحسب المدينة وسؤالهم بشكل مباشر عن معلومات الأماكن السياحية، كما سيتيح التطبيق مستقبلا إمكانية تحقيق عوائد لمزودي وصانعي المحتوى على التطبيق ليكون أول تطبيق اقتصادي تشاركي في قطاع السفر والسياحة والترفيه.
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