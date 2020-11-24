تطبيق Cambassy .. شبكة اجتماعية عالمية من أجل محبي السفر والسياحة والترفيه

قد يكون أول الأمور التي تشغل المستخدمين خلال الأيام الأخيرة من عام 2020 وبداية العام الجديد هي فك الحظر الجزئي عن المطارات وإمكانية السفر، بعد الفترة الطويلة التي قضاها الجميع في ظل الحجر المنزلي وفي الفترة الأولى من الجائحة حتى بعد فك الحظر الآن، ومع بداية إتاحة إمكانية السفر للجميع، يأتي تطبيق Cambassy كشبكة اجتماعية عالمية تجمع محبي السفر والسياحة والترفيه، ليكون دليلا شاملا للمسافرين.ويعمل التطبيق على تصنيف محتوى السفر والسياحة والترفيه وفق الجنسيات بشكل أساسي وأيضا وفق وضع مقدم المحتوى بشكل اختياري، سواء كان مقيما أو سائحا أو طالبا مبتعثا أو ساكنا محليا، ويوفر التطبيق للمستخدم معرفة الدول التي تسمح له بالدخول إليها: بفيزا، دون فيزا، فيزا عند الوصول، فيزا إلكترونية أو تسمح له بالدخول بدون فيزا لأيام محددة.كما يوفر التطبيق إمكانية مشاركة الصور من الاستديو أو مباشرة من التطبيق وطرح أسئلة للحصول على إجابة من المستخدمين الآخرين وطرح توصيات يتم تقييمها من قبل المستخدمين الآخرين.كما يسمح التطبيق للمستخدمين بالبحث عن مستخدمين آخرين بحسب المدينة وسؤالهم بشكل مباشر عن معلومات الأماكن السياحية، كما سيتيح التطبيق مستقبلا إمكانية تحقيق عوائد لمزودي وصانعي المحتوى على التطبيق ليكون أول تطبيق اقتصادي تشاركي في قطاع السفر والسياحة والترفيه.