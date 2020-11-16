مسؤول ألماني : الأطباء المصابين بكورونا مكانهم الحجر وليس بجانب المرضى

عارض رئيس الغرفة الاتحادية للأطباء الألمان كلاوس راينهارت الاستعانة بأطقم طبية مصابة بفيروس كورونا المستجد. وقال في تصريحات لـ (د ب ا) في برلين إن "الأطباء المصابين بكورونا مكانهم الحجر الصحي وليس بجانب أسرة المرضى". مضيفا أن الاستعانة بموظفين مصابين رغم خلوهم من الأعراض في رعاية المرضى سيكون أمرا مرهقا للغاية للموظفين الأصحاء وبالغ التكلفة. وأضاف : يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب مثل هذه الإجراءات الأخيرة لتفادي حالة طوارئ في وحدات العناية المركزة.

وقال متحدث باسم نقابة "فيردي للعاملين في قطاع الخدمات لـ (د ب ا) يوم الجمعة الماضي إنها لم تعد مجرد حالات فردية تلك التي تضطر فيها أطقم تمريض مصابة بكورونا للذهاب إلى العمل في ألمانيا. وكان وزير الصحة ينس شبان قد قال من قبل إن هذا يحدث في حالات استثنائية. وذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض عن الاستعانة بأطقم طبية مصابة بالفيروس "في حالات استثنائية للغاية يمكن التفكير في الاستعانة بمصابين بكورونا".