ملف السعودية لاستضافة "آسيا 2027" ينتقل للمرحلة الحاسمة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، انتقال ملف الاتحاد السعودي لاستضافة نهائيات كأس الأمم الآسيوية لعام 2027 للمرحلة الثانية بجانب ملفات الهند، إيران، قطر، وأوزبكستان.

وأكد الاتحاد الآسيوي أنه تم استلام الوثائق اللازمة من كافة الاتحادات الوطنية الخمسة، التي أعربت عن رغبتها المبدئية من أجل استضافة نسخة 2027.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الدولة المستضيفة للنسخة 19 من كأس آسيا، خلال عام 2021.

وأضاف الآسيوي في بيانه أنه يتوجب على جميع الاتحادات المرشحة، تقديم الوثائق المحددة، بحسب تعليمات طلب استضافة البطولة، والتي تتضمن الضمانات الحكومية، واتفاقية تنظيم البطولة لموقعة من الاتحاد الوطني، بحلول الـ 27 من (نوفمبر) الجاري، كما يتوجب على الاتحادات تقديم ملف الترشيح، واتفاقيات المدن المضيفة، وبيانات المدن المضيفة، واتفاقيات الملاعب، واتفاقيات الملاعب التدريبية، بحلول الـ 18 من (ديسمبر) المقبل.