روسيا: لقاحنا ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 92%

أعلن مطور لقاح روسي ضد "كوفيد-19" اليوم أنه فعال بنسبة 92% بعد أيام على اعلان "فايزر" الأميركية و"بايونتيك" الألمانية تطوير لقاح فعال بنسبة 90%.

وكما منافسيه، أصدر الصندوق السيادي الروسي ومعهد "غماليا" للأبحاث بيانا أكدوا فيه فعالية لقاح "سبوتنيك-في" الذي بات حاليا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ويشارك فيه 40 ألف متطوع.

وبحسب "الفرنسية" جاء في البيان "بعد تحليل 20 حالة مؤكدة بكوفيد-19 موزعة بين الأشخاص الذين تلقوا اللقاح والذين تلقوا علاجا وهميا تبين ان نسبة الفعالية بلغت 92% للقاح سبوتنيك-في بعد الجرعة الثانية".

وفي حين رفضت روسيا حتى الآن كشف معلومات علمية عن اللقاح الذي تباهى به الرئيس فلاديمير بوتين، أكد مطورو سبوتنيك-في الأربعاء أن الدراسة ستنشر قريبا في احدى المجلات الطبية الرئيسية في العالم وسيقيِّمها علماء.

وأكد الصندوق السيادي الروسي انه سيقدم كل المعطيات اللازمة للجهات المنظمة الوطنية في الدول الراغبة في شراء لقاح سبوتنيك-في.

ويحتوي اللقاح على الفيروس الرائج المسؤول عن نزلات البرد يضاف اليه جزء من الفيروس المسبب لكوفيد-19.

والمنافسة محتدمة لتطوير لقاح ضد كوفيد-19 الذي تفشى في كل دول العالم منذ مطلع العام.

وروسيا مصممة على التقدم على الجميع لتطوير اللقاح واعلنت في أغسطس قبل التجارب السريرية فعالية سبوتنيك-في ما أثار شكوكا في الأوساط العلمية العالمية.

ويأتي اعلان الأربعاء بعد أن اعطت فايزر وبايونتيك أملا هذا الاسبوع بتأكيدها بان لقاحها فعال بنسبة 90%.

لكن عدة أسئلة لا تزال تطرح حول هذا اللقاح ومدة وقايته من الفيروس والتحديات اللوجستية الناجمة عنه.